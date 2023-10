"Une année difficile" : Pio Marmaï et Jonathan Cohen devant la caméra du duo Toledano-Nakache

information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 15:22

Nous recevons deux des acteurs les plus demandés du cinéma français ! Jonathan Cohen, nouvelle coqueluche de la comédie hexagonale, a fait hurler de rire les spectateurs avec sa série "Le flambeau" et plus récemment dans le film "Sentinelle". Et Pio Marmaï, acteur hyperactif et caméléon. On l’a vu dans "En corps", de Cedric Klapish, ou en Porthos dans "Les trois mousquetaires". Ils sont réunis dans deux films très attendus en cette rentrée : "Une année difficile", du duo Toledano-Nakache, et "Daaaaaali", de Quentin Dupieux.