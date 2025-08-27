 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie" (président du Medef)

information fournie par AFP Video 27/08/2025 à 17:57

"Un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie (...) et nous nous y opposerons!", affirme le président du Medef Patrick Martin à l'ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF), organisée par le Medef. SONORE

