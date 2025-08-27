"Un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie (...) et nous nous y opposerons!", affirme le président du Medef Patrick Martin à l'ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF), organisée par le Medef. SONORE
"Un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie" (président du Medef)
