France 24 • 22/01/2021 à 15:46

Pour de plus en plus de jeunes féministes, l'émancipation et l'égalité passent par l'acceptation de son corps et de ses poils. Refusant l'injonction à certains canons de beauté, certaines font désormais une croix sur l'épilation. Cette tendance est même devenu un défi viral sur les réseaux sociaux avec #Januhairy, contraction en anglais des mots janvier et poilu. Reportage.