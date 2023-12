information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 18:27

La loi immigration clôt une année politique mouvementée et Emmanuel Macron a tenu à longuement expliquer les motivations autour de ce texte, « le bouclier qui nous manquait » et qui a provoqué de nombreux remous au sein de la majorité. Le chef de l’état a aussi rendu les coups notamment au Rassemblement National qui, la veille, savourait « une victoire idéologique ». Roselyne Febvre reçoit Catherine Tricot de la revue Regards, Carole Barjon de l’Obs et Bruno Jeudy de La Tribune Dimanche.