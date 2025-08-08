 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La loi Duplomb partiellement censurée: des manifestants réagissent

information fournie par AFP Video 08/08/2025 à 14:29

Des opposants à la loi Duplomb ont réagi jeudi à la décision du Conseil constitutionnel de censurer la réintroduction d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, disposition la plus contestée du texte.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Brésil: marche des femmes autochtones pour exiger la justice climatique à Brasilia

information fournie par AFP Video 07 août
2

"Le feu ne sera pas déclaré éteint avant plusieurs jours" (préfet de l'Aude)

information fournie par AFP Video 07 août
3

Les pourparlers Trump-Poutine pourraient être "historiques", selon la Russie

information fournie par AFP Video 07 août
6
4

À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le désespoir des vignerons sinistrés par le feu

information fournie par AFP 07 août
17
5

"Ils me feront mourir": un jeune séropositif risque l'expulsion et la torture au Turkménistan

information fournie par AFP Video 07 août
5
6

Les sinistrés de l'incendie commencent à trouver le temps long

information fournie par AFP 07 août
7

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

information fournie par AFP 04:10
28
8

Top 5 IA du 07/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
1

Chassés-croisés d'été : les tunnels alpins congestionnés

information fournie par AFP Video 02 août
2

"Le voyage d'une vie": la relève est arrivée sur l'ISS

information fournie par AFP Video 02 août
3

Madagascar : les Antandroy victimes des sécheresses et de l’inaction du gouvernement

information fournie par France 24 02 août
4

Sécheresse: en Charente, des pêcheurs sauvent des poissons d'un "désert"

information fournie par AFP 01 août
1
5

Le Salvador permet au président Bukele de se représenter indéfiniment

information fournie par AFP 01 août
3
6

Top 5 IA du 01/08/2025

information fournie par Libertify 02 août
7

Effondrement d'une mine au Chili: les recherches s'intensifient pour sauver cinq mineurs

information fournie par AFP 02 août
8

Bourse de New York: Wall Street clôture en berne, minée par l'emploi américain

information fournie par AFP Video 02 août
1

Forte chaleur au travail : quels sont vos droits pendant l’été ?

information fournie par Ecorama 17 juil.
1
2

Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie, "très heureux" à sa sortie de prison

information fournie par AFP Video 18 juil.
3

Georges Abdallah salue la "mobilisation" qui a conduit à la décision de le libérer

information fournie par AFP Video 18 juil.
7
4

Top 5 IA du 18/07/2025

information fournie par Libertify 19 juil.
5

Nord: une immense tour d'habitation détruite par foudroyage pour remodeler un quartier

information fournie par AFP 20 juil.
3
6

Dermatose des bovins: vaccination obligatoire et abattage "total" dans les foyers d'infection

information fournie par AFP 16 juil.
7

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest et centrale

information fournie par AFP 17 juil.
10
8

Top 5 IA du 17/07/2025

information fournie par Libertify 18 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank