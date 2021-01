Un an après les monstrueux incendies, l'Australie a-t-elle tiré des leçons ?

France 24 • 05/01/2021 à 14:55

Il y a un an, le sud-est de l'Australie était aux prises avec de gigantesques incendies de brousse, alors que le pays connaissait l'année la plus sèche et la plus chaude jamais enregistrée. Pas moins de 18 millions d'hectares ont été réduits en cendre, la faune et la flore dévastée, 33 personnes sont décédées... Une question divise le pays : ces feux de brousse sont certes un phénomène saisonnier, mais leur intensité cataclysmique a-t-elle été amplifiée par la dérégulation climatique actuelle ? Reportage de nos correspondants Richelle Harrison et Grégory Plesse.