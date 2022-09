information fournie par France 24 • 06/09/2022 à 11:55

Le 5 septembre 2021, le colonel Mamady Doumbouya et ses forces spéciales renversaient le chef de l'Etat Alpha Condé, avant de se faire investir président. Un an après la prise de pouvoir, quel bilan pour les militaires ? Le journaliste indépendant et spécialiste de la Guinée, Sidy Yansané, était l'invité de France 24.