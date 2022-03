information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 11:06

Volodymyr Zelensky se dit prêt à "étudier en profondeur" l'option de la neutralité pour l'Ukraine. Après le Donbass et la Crimée, tous les sujets voulus par Moscou sont donc sur la table, à la veille du début d'un nouveau round de négociations à Istanbul. Suffisant pour des Russes menacés d'enlisement ? On va plus loin avec Anne Nivat et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur le sommet du Néguev.