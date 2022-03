information fournie par France 24 • 15/03/2022 à 15:18

La Suède et la Finlande, rares pays européens qui n’ont pas adhéré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à l’OTAN, sont sur le qui-vive suite à des échanges musclés avec la Russie. Les pays craignent une possible attaque, comme l'explique Chiara Ruffa, professeure à l'Université suédoise de la défense, alors que la question de l'adhésion à l'OTAN est ravivée par les tensions à l'est.