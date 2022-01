information fournie par France 24 • 26/01/2022 à 06:57

A la Une de la presse, ce mercredi 26 janvier, les réactions occidentales face aux manœuvres militaires de la Russie à proximité de l’Ukraine et en Crimée annexée. La Russie appelée à la rescousse par des manifestants burkinabè, après le coup d’Etat militaire. Et la suite du feuilleton « Partygate » au Royaume-Uni. Dernier épisode: l’ouverture d’une enquête par la police, et une défense hilarante.