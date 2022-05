Ukraine : la communauté juive mobilisée pour accueillir les réfugiés de la guerre

information fournie par France 24 • 24/05/2022 à 14:41

L'offensive russe lancée en Ukraine prétendait "dénazifier" l'Ukraine. Dans ce pays, la communauté juive, dont est issue le président Zelensky, juge cette propagande ridicule. Avec l'invasion russe, beaucoup de femmes et d'enfants sont partis. Ceux qui sont restés tentent d'aider au mieux la communauté des juifs d'Ukraine, mais pas seulement : certaines synagogues se sont transformées en refuges, sans distinction d'origine ou de religion. Et ce conflit a rapproché cette très pieuse communauté hassidique et les autres citoyens du pays.