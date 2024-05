information fournie par France 24 • 15/05/2024 à 11:01

Les pompiers se précipitent pour lutter contre les flammes après les frappes russes sur le centre de la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, qui ont blessé 20 personnes mardi, selon les autorités, et causé des dégâts considérables aux bâtiments résidentiels et aux entreprises.