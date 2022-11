Ukraine : files d’attente massives devant un supermarché à Kherson

information fournie par France 24 • 21/11/2022 à 15:00

Des files d’attente massives se forment devant et à l’intérieur d’un supermarché à Kherson alors qu’il rouvre ses portes entièrement approvisionné. "Il est possible d’obtenir une aide humanitaire en ligne, mais il est préférable d’acheter ce dont vous avez besoin lorsque vous avez de l’argent et de laisser l’aide humanitaire à ceux qui ne peuvent pas acheter" déclare Maksym Shultz, 36 ans, venu faire les courses au supermarché avec sa famille. Anna Syvodedova, qui patiente à la caisse, confie pour sa part : "Nous continuons. Nous survivrons. Ce n’est pas si effrayant pour nous. Nous avons vécu les moments les plus effrayants."