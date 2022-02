information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 17:30

La situation en Ukraine est extrêmement inflammable, alors que de plus en plus de soldats russes se massent à la frontière. Les occidentaux tentent d'apaiser les tensions, avec notamment la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Kiev et à Moscou ce lundi 14 février. Pour Bruno Daroux, chroniqueur international à France 24, cette situation pourrait bien être le moment de vérité pour Vladimir Poutine, qui va devoir prendre une décision d'invasion, ou non, du voisin ukrainien, au mépris de tous les traités internationaux.