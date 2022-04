information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 10:59

Washington va livrer des armes offensives à l'Ukraine. Au risque de passer pour un co-bélligérant aux yeux de Moscou ? Cette annonce intervient en tout cas alors que Joe Biden qualifie de "génocide" l'invasion russe, au diapason du pouvoir ukrainien mais pas du reste de l'Europe. On va plus loin avec François Durpaire et Bilal Tarabey.