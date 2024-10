Ubisoft, cette pépite française à protéger

information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 17:57

Lapins Crétins, Just Dance, RayMan, ou encore Assassin's Creed : ces références du jeu vidéo ont été imaginées par les créatifs d'Ubisoft, une entreprise née en 1986 dans le Morbihan. Cette dernière, présente à travers 40 studios dans le monde, est en ce moment fragilisée. Alors qu'un rebond est possible, il serait sans doute dommage que ce joyau français atterrisse dans les mains de Tencent, la maison mère chinoise de WeChat. Tencent est aussi présente dans les jeux vidéos avec des titres comme Honor of Kings, et déjà actionnaire d'Ubisoft. Le point avant la Paris Games Week qui se déroulera du 23 au 27 octobre.