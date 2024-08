information fournie par France 24 • 19/08/2024 à 10:32

Le village de Sancakli, sur les hauteurs d’Izmir, offre un panorama époustouflant sur la côte ouest de la Turquie. Mais des incendies de forêt ont ravagé ces derniers jours les vallées escarpées autour de la troisième ville la plus peuplée de Turquie.Après des heures de lutte, les pompiers ont réussi à maîtriser le brasier mais les flammes ont fait de nombreux dégâts et les habitants qui vivent principalement de l'élevage et de l'agriculture ont tout perdu.