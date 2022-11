information fournie par France 24 • 01/11/2022 à 11:56

En Tunisie, les vendanges s’annoncent bonnes cette année, les professionnels du secteurs aimeraient encourager l’Etat à libéraliser le secteur du vin et à améliorer sa qualité. Le vin tunisien séduit de plus en plus, aussi bien les locaux que les touristes. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili