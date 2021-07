Tunisie : le pays tente de sauver sa saison touristique

France 24 • 06/07/2021 à 23:24

En Tunisie, les opérateurs touristiques tentent encore de sauver la saison malgré la crise sanitaire qui s'aggrave. De nombreux hôtels ont commencé à recevoir des touristes européens, pour la plupart vaccinés, après une saison quasi morte l'année dernière. Pour le secteur qui représente entre 10 et 14 % du PIB et plus de 400 000 emplois, il faut encore espérer, même si à l'extérieur des hôtels, les artisans des Medinas pâtissent beaucoup plus des nouvelles restrictions et des confinements ciblés imposés dans certaines régions. Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés dans les villes balnéaires de Sousse et Monastir.