information fournie par France 24 • 22/12/2023 à 11:00

En déclarant Donald Trump inéligible dans la Colorado, la Cour Suprême de cet état jette un pavé dans la mare à 3 semaines du coup d'envoi des primaires en vue de l'élection présidentielle. L'ancien président sera-t-il entravé dans sa course à la Maison Blanche ?

On va plus loin avec Marc Semo, Gauthier Rybinski et Ludovic Pialat à Los Angeles.