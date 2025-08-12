Le président américain Donald Trump s'est dit lundi "contrarié" du rejet par l'Ukraine de la proposition russe d'échange de territoires, avant sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska.
Trump "contrarié" par le refus de Zelensky de céder du territoire à la Russie
