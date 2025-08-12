 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump "contrarié" par le refus de Zelensky de céder du territoire à la Russie

information fournie par AFP Video 12/08/2025 à 11:49

Le président américain Donald Trump s'est dit lundi "contrarié" du rejet par l'Ukraine de la proposition russe d'échange de territoires, avant sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska.

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  12:26

    Rien n'autorise Mr Trump à négocier pour le compte des Ukrainiens, surtout pour céder des territoires qui ne lui appartiennent pas. Qu'il nous démontre d'abord ses compétences de négociateur . C'est trop facile de le faire au détriment d'autrui/.

