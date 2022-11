Trump 2024 : "il était davantage sur la retenue"

information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 14:36

Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de 2024. Une candidature sur la "retenue". Pourra-t-il toujours compter sur son électorat ? Selon Ludivine Gilli, docteure en histoire, directrice de l’observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès et auteure du livre "La révolution conservatrice aux Etats-Unis", invitée de France 24, "la mouvance trumpiste conserve un crédit auprès d’une partie non négligeable de l’électorat, mais d’un autre côté, elle perd l’élan dont elle bénéficiait auparavant et la mouvance un peu plus modérée, […] mais moins conservatrice, reprend un peu de poids". Décryptage.