information fournie par France 24 • 09/02/2022 à 07:47

A la Une de la presse, ce mercredi 9 février, le bilan de la tournée diplomatique d’Emmanuel Macron en Russie et en Ukraine. Les manifestations déclenchées par l’interdiction du port du voile dans certains collèges et lycées du sud de l’Inde. L’inquiétude face à l’ampleur du trafic de drogue en Afrique de l’ouest. Et la mode des vêtements inspirés du rayon alimentation.