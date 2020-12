France 24 • 07/12/2020 à 17:14

Elle est l'une des voix les plus connues d'Afrique, non seulement pour sa musique, récompensée par quatre Grammy Awards, mais aussi pour son engagement, en particulier en faveur des Droits des femmes. Chanteuse internationalement reconnue et citoyenne engagée, Angélique Kidjo nous parle de son rôle de marraine de la Saison Africa2020, du but de cet événement hors normes, ainsi que de ses futurs projets musicaux.