information fournie par France 24 • 28/09/2023 à 10:58

Le gouvernement français lance une nouvelle taxe sur les autoroutes et les grands aéroports. Une taxe qui vise notamment à financer les infrastructures de chemin de fer. Mais les voyageurs seront-ils pénalisés ? Allons-nous payer plus cher les péages d'autoroutes et les billets d'avions? Décryptage.