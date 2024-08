information fournie par France 24 • 31/08/2024 à 13:33

Le patron du PS OIivier Faure a nié vendredi tout "clivage" au sein du Parti socialiste "entre ceux qui seraient favorables au compromis et ceux qui ne le seraient pas", lors d'une conférence de presse au deuxième jour des journées d'été des socialistes à Blois. Pour plus d'informations, Judith Grimaldi interview Pierre-Emmanuel Guigo, historien et maître de conférences à l'Université de Créteil.