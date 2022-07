Table ronde : Investir au féminin

information fournie par Boursorama • 04/07/2022 à 08:24

Dans ce replay, retrouvez l'intervention retrouvez l'intervention d'Estelle Castres, Head of Region France Benelux de BlackRock, Margaret Johnstion-Clarke, Chief Diversity & Inclusion Officer de L'Oréal, Alix de Renty, Responsable d'équipe de Banquiers Privés chez ODDO BHF et Cofondatrice de Ladies Bank et Sibylle Le Maire, directrice exécutive du groupe Bayard & fondatrice de ViveS Média.

Ensemble, elles débattent de l'investissement au féminin, de l'approche et des préoccupations différentes que les femmes peuvent avoir lors qu'elles placent les argents. Un des thèmes abordés était aussi de savoir s'il y avait des freins, des points bloquants qui empêchaient les femmes de s'emparer pleinement de questions d'argent et de patrimoine, que ce soit au niveau de l'éducation financière, du couple... ou même de l'entreprise et savoir surtout comment il était possible de surmonter ces freins pour passer à l'action et prendre en main son patrimoine.

La 2e édition du e-salon de l'investisseur individuel BoursoLive-Les Rencontres s'est tenue les 27 et 28 juin. L'occasion d'assister en direct à de nombreuses conférences et tables rondes.