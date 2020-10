Start-up stratégiques : comment protéger les pépites françaises ?

France 24 • 07/10/2020 à 15:23

Comment protéger les succès français des appétits internationaux ? Frappées par une crise sanitaire et économique inédite, les entreprises sont fragilisées par un marché hésitant. Les plus prometteuses suscitent la convoitise d'acteurs étrangers intéressés par leurs technologies. Préserver ces technologies nationales par le renseignement, tel est le travail de notre invité, Arnaud Guérin, co-fondateur et président de la société française Earthcube, qui propose des solutions de surveillance géospatiale.