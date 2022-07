Sri Lanka : face à la crise, la jeunesse rêve d'immigration pour échapper au chômage

information fournie par France 24 • 19/07/2022 à 12:26

Le Sri Lanka est en proie à une crise politique et économie inédite. Poussé vers la sortie, le président Gotabaya Rajapaksa a laissé le pays en ruines, et tous les signaux sont au rouge pour la population : elle fait face à une pénurie quasi totale de pétrole et une inflation alimentaire catastrophique, incapable de payer pour les produits les plus essentiels. Face à la crise, la jeunesse sri lankaise rêve d'évasion pour échapper aux pénuries et au chômage. Les demandes de passeport ont bondi ces six derniers mois, comme l'explique Alban Alvarez dans ce reportage.