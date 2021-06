France 24 • 18/06/2021 à 16:36

Plusieurs centaines d'éleveurs et de négociants venus de tout le Soudan participent au marché d'El Molih, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Khartoum. La plupart des animaux sont commercialisés pour leur viande, les plus onéreux étant destinés au transport ou à la course. Les négociations sont parfois tendues entre les vendeurs et les acheteurs à la recherche des meilleures bêtes.