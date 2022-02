information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 17:34

L'UE et l'Union africaine (UA) ont scellé, vendredi 18 février à Bruxelles, un "partenariat rénové", avec notamment le lancement d'une stratégie européenne d'investissements de 150 milliards d'euros et une aide accrue pour produire des vaccins anti-Covid en Afrique. Une réunion pour "réinventer une relation" alors que la France et ses alliés ont officialisé leur retrait militaire du Mali.