information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 12:06

Les dirigeants de l'Union européenne et une quarantaine de chefs d'État africains sont réunis à Bruxelles jeudi 17 et vendredi 18 février. L'objectif : donner un nouvel élan aux relations entre l'Europe et l'Afrique dans un contexte d'instabilité politique au Sahel. Les forces françaises et européennes ont annoncé, jeudi 17 février, leur retrait du Mali.