Sommet Europe-Afrique à Bruxelles : le bilan de la rencontre

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 15:59

Reporté de deux ans en raison de la pandémie, le sixième sommet réunissant l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) s'est tenu jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Pendant deux jours, sécurité, santé et stabilité ont été au coeur des discussions afin de "réinventer" le partenariat entre les deux continents. À l'issue de cette rencontre, Charles Michel, Macky Sall, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, se sont exprimés. Caroline de Camaret dresse le bilan de cette rencontre.