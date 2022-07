Sommet du G20 : l'Indonésie tente de jouer les médiateurs entre Moscou et l'Occident, en vain

information fournie par France 24 • 08/07/2022 à 15:30

Les tensions diplomatiques sont au plus haut en Indonésie, lors du pré sommet du G20 qui débute vendredi 8 juillet. Alors que le pays pensait jouer les médiateurs entre les Etats-Unis et la Russie, Anthony Blinken et Segueil Lavrov ont multiplié les déclarations accusatrices, et le ministre des Affaires étrangères russe a même quitté une réunion lorsque l'Allemagne a critique l'invasion russe en Ukraine.