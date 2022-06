Sommet de la Terre : 50 ans de discours et l'urgence d'agir (partie 1)

information fournie par France 24 • 03/06/2022 à 19:06

En 1972, se tenait le premier sommet de la Terre, organisé par l'ONU à Stockholm. Ces 2 et 3 juin, la capitale suédoise accueille de nouveau la communauté internationale. Au cours des dernières années, les objectifs climatiques très ambitieux se sont multipliés, tout comme les accords internationaux. Et pourtant, nos émissions baissent encore trop lentement. Pourquoi ? Comment accélérer la transition écologique et éviter le désastre ?