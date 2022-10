Séries : fou rire garanti avec Vincent Dedienne et François Damiens dans "Les Amateurs"

information fournie par France 24 • 18/10/2022 à 15:02

Dans ce numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont et Nina Masson vous parlent des séries du moment. À commencer par "Les Amateurs", dans laquelle on retrouve les hilarants Vincent Dedienne et François Damiens en criminels malgré eux. À voir également, "Le monde de demain", qui raconte la genèse du hip-hop en France, dans les pas notamment des fondateurs de NTM : Kool Shen et JoeyStarr sont incarnés par Anthony Bajon et Melvin Boomer. Et une sélection de séries horrifiques parfaites pour Halloween.