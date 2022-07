Série : "Stranger Things" saison quatre, un succès paranormal

information fournie par France 24 • 08/07/2022 à 16:42

Dans ce numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur les séries du moment. À commencer par "Stranger Things" qui dépasse le milliard d'heures de visionnage pour la deuxième partie de sa saison 4. Également au programme de cette émission, "L'Afrique en conte", un podcast autour du patrimoine culturel africain, et enfin "Uncoupled", une nouvelle série signée Darren Star avec Neil Patrick Harris, le héros de "How I met your mother".