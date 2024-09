information fournie par France 24 • 23/09/2024 à 22:36

La marine sénégalaise a retrouvé une embarcation dérivant au large de Dakar avec au moins 30 "corps sans vie" à bord, a indiqué l'armée dans un communiqué. Des investigations sont en cours pour établir la provenance de la pirogue. Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et vétustes.