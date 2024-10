information fournie par France 24 • 15/10/2024 à 01:18

Le gouvernement sénégalais compte augmenter le revenu par tête de 50% en cinq ans et allonger l'espérance de vie de trois ans, tout en réduisant le déficit et la dette, aux termes d'un vaste plan présenté lundi en grande pompe six mois après son installation.