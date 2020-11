Semaine de rebond: Euroland fait le bilan des petites et moyennes capitalisations boursières

EuroLand Corporate • 13/11/2020 à 11:55

o La semaine a été marquée par la hausse des indices et des rotations sectorielle.

o Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate, vous présente les secteurs et les valeurs qui ont le mieux et le moins bien performé sur l'indice phare des petites et moyennes capitalisations boursières (Nanobiotix, Lisi, Carmila...)

