information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 10:20

Après le dépôt des candidatures mardi 2 juillet et le feuilleton des désistements face au Rassemblement national, il reste trois jours avant la clôture de la campagne officielle pour le second tour des législatives. La gauche a retiré 132 candidats et le camp présidentiel, 83. L'arc républicain a été relativement suivi. Les précisions de Ludovic de Foucaud, journaliste à France 24.