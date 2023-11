information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 22:34

La capture de Kidal, foyer de la revendication indépendantiste dont l'Etat central et l'armée avaient été chassés par les rebelles en 2014, est le succès militaire le plus incontestable remporté par les colonels à la tête de ce pays plongé dans une crise sécuritaire et multidimensionnelle grave.