Un bébé gibbon à mains blanches est né au zoo de Spay (Sarthe), "une naissance essentielle pour la préservation des espèces", selon Maxime Thué, responsable animalier du zoo.
Sarthe: Naissance exceptionnelle d'un bébé gibbon à mains blanches au zoo de Spay
