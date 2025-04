information fournie par France 24 • 19/04/2025 à 21:24

Nina Masson donne rendez-vous à deux fous de chocolat en ce week-end pascal : Sandra Mielenhausen et Nicolas Rozier-Chabert, les co-fondateurs de la chocolaterie "Plaq", première manufacture parisienne à produire du chocolat de la torréfaction à la tablette, qui propose de déguster le chocolat autrement, avec moins de sucre mais plus de goût et plus de simplicité.