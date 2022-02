information fournie par France 24 • 22/02/2022 à 16:53

L'UE a proposé mardi 22 février d'interdire aux autorités russes d'accéder aux marchés et services financiers européens et de cibler les banques finançant les opérations militaires russes dans les régions séparatistes ukrainiennes dont Moscou a reconnu l'indépendance, selon un communiqué de la Commission et du Conseil européens. Les précisions de Pierre Bénazet, correspondant à Bruxelles pour France 24.