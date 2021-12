Rwanda : la consommation de lait encouragée par un programme gouvernemental

information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 09:36

Chaque matin au Rwanda, de longue files s'étendent devant des "bars à lait", des lieux de rencontre et d'échange où les habitants viennent consommer de grandes pintes "d'ikivuguto" – un lait fermenté mélangé avec du miel. Cette consommation importante de lait trouve son origine dans une politique du gouvernement entamée après le génocide de 1994 pour relancer l'économie et lutter contre la malnutrition. En 2006, le gouvernement rwandais a mis en place le programme "Girinka" visant à ce que les familles les plus pauvres puissent obtenir une vache. Mais cette consommation de lait d'une ampleur unique sur le continent africain vient également d'une fascination pour la vache, un animal central dans la culture du pays et auquel la poésie, la danse ou le chant font référence.