Vétéran de la Royal Air Force, John Lewis a passé 13 ans à essayer différentes thérapies pour soigner son trouble de stress post-traumatique, avant de se tourner vers les chevaux. "Je n'ai pas réussi à tromper le cheval", déclare John. "Il m'a donné un retour immédiat et m'a montré où j'en étais, ce que faisait mon corps et ce que je ne parvenais pas à comprendre en moi-même".
Royaume-Uni : les chevaux au coeur d'une thérapie pour des vétérans
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