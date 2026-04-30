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Royaume-Uni : les chevaux au coeur d'une thérapie pour des vétérans

information fournie par AFP Video 30/04/2026 à 17:06

Vétéran de la Royal Air Force, John Lewis a passé 13 ans à essayer différentes thérapies pour soigner son trouble de stress post-traumatique, avant de se tourner vers les chevaux. "Je n'ai pas réussi à tromper le cheval", déclare John. "Il m'a donné un retour immédiat et m'a montré où j'en étais, ce que faisait mon corps et ce que je ne parvenais pas à comprendre en moi-même".

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1 commentaire

  • 19:04

    Je n'ai pas oublié dans un triage de Pantin le wagon en provenance de Pologne rempli de chevaux , destination Paris Vaugirard en 1968 . Tous tournés vers le battant entrouvert . Le plus proche blessé à l'oeil je lui ait donné une touffe d'herbe sèche . Une impression de retour en 1940 ou 1871 . Probable qu'ils ont un 6eme sens à défaut d'un Dieu . Morille alain

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