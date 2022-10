Royaume-Uni : "il y a beaucoup de travail à faire dans un contexte politique difficile"

information fournie par France 24 • 25/10/2022 à 17:48

Rishi Sunak officiellement nommé Premier ministre succède à Liz Truss et à Boris Johnson. Il est le troisième Premier ministre depuis le début de l’année 2022 et devra faire face à une importante crise économique. Sera-t-il l’homme de la situation ? Selon Paul Thomson, vice-président des Conservateurs britanniques à Paris, invité de France 24, "Rishi Sunak a quand même le bon profil à cause justement de son caractère sérieux, clair, ses discours sont toujours très clairs. Il n’a pas le charisme de Boris Johnson c’est certain mais c’est plutôt un plus dans les circonstances actuelles". Décryptage.