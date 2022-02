REPLAY - Retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali : conférence de presse à l'Elysée

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 10:59

La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel ont décidé de retirer leurs forces militaires du Mali, jugeant désormais impossible de coopérer avec la junte malienne. Le président français Emmanuel Macron, le président du Sénégal et de l'Union africaine, Macky Sall, le président du Ghana et de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo ainsi que le président du Conseil européen, Charles Michel, étaient réunis à l'Elysée ce jeudi.