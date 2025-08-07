 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
[REPLAY] Le fisc surveille désormais vos réseaux sociaux

information fournie par BoursoBank Clients 07/08/2025 à 08:30

Depuis ce 1er janvier, les réseaux sociaux sont attentivement scrutés par l'administration fiscale et des douanes. Elles peuvent désormais collecter et exploiter les données issues d'Instagram, Facebook, Tiktok ou X. On fait le point.

7 commentaires

  • 08:45

    Sans doute un excellent moyen pour coincer tous nos trafiquants de banlieue qui exposent leurs voitures de luxe ou leur appartement à Dubai, tout en pointant au chomage...

